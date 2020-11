Unfall bei Niderharthausen Beim Auffahren auf die B20 Jeep übersehen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 24. November, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem BMW Höhe Niederharthausen auf die B20 in Fahrtrichtung Landau auf. Hierbei übersah dieser einen vorfahrtsberechtigten Jeep eines 35-Jährigen, der die B20 in Fahrtrichtung Landau befuhr.