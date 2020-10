Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Traktor beschädigt Schutzplanken und fährt weiter

Foto: 123rf.com

Zwischen Freitag, 23. Oktober, und Montag, 26. Oktober, beschädigte vermutlich ein unbekannter Traktorfahrer auf der Staatsstraße 2326 von Konzell kommend in Richtung Landorf am Beginn des Waldstückes in der Linkskurve die zwei rechten Schutzplanken.