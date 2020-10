Anzeigen erstattet Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 19. Oktober, gegen 16.40 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Bogen den Fahrer eines Audi in der Deggendorfer Straße in Bogen. Es stellte sich schnell heraus, dass der 33-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.