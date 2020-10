Vorfall in Straubing Schimpanse beißt Tiergartenangestellten

Am 6. Oktober wurde ein Angestellter des Tiergartens von einem Schimpansen gebissen.

Straubing. Am Dienstag, 6. Oktober, gegen 15.55 Uhr, wurde ein 27- jähriger Tiergartenangestellter von einem Schimpansen in die Hand gebissen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.