Hinweise erbeten Unbekannter Dieb klaut Roller und Motorradhelm

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 1. Oktober, zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Roller, der am Ludwigsplatz in Straubing abgestellt war. Neben dem Roller des Herstellers KSR-Moto wurde unter anderem auch der Motorradhelm entwendet.