Unbekannter entwendet Motorradkoffer von abgestellten Kraftrad

Maibrunn. Am Dienstag in der Zeit von 16.15 h bis 17.15 h machte sich ein Unbekannter an einem in Maibrunn abgestellten Motorrad der Marke „Harley-Davidson“ zu schaffen.

Der Unbekannte entwendete von dem Motorrad eine versperrte Seitentasche samt Inhalt und verschwand. Der Schaden liegt bei rund 1500.- Euro.