Unfall in Niederwinkling Pkw-Lenker missachtet die Vorfahrt – Motorradfahrer kommt zu Sturz und verletzt sich

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 20. September, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die Deggendorfer Straße in Niederwinkling ortseinwärts. An der Einmündung in die Hauptstraße wollte der Mann dann unter Missachtung der Vorfahrt nach links einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.