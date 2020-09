Kein guter Tag für Biker Gleich zwei Motorradunfälle am Sonntag im Bereich Bogen

Für zwei Motorradfahrer im Bereich Bogen endete am Sonntag ihre Ausfahrt im Krankenhaus.

Bogen/Neukirchen. Am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein Kradfahrer die Trudendorfer Straße in Bogen. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er und musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor, gegen 14.45 Uhr, war ein Biker auf der SR 13 von Elisabethszell in Fahrtrichtung Neukirchen unterwegs. In einer Linkskurve kam er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Leitplanke und stürzte. Der Motorradfahrer wurde ebenfalls mittelschwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.