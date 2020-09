Anzeige erstattet Betrunkener Autofahrer fällt durch unsichere Fahrweise auf

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde am Sonntagmorgen, 13. September, ein 37-Jähriger in der Uferstraße in Straubing einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich der Grund für die auffällige, unsichere Fahrweise heraus.