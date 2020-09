Unfall in Straubing Autofahrerin (83) übersieht beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Einen Fußgänger übersah eine Fahrzeugführerin beim Ausparken ihres Pkw am Freitag, 11. September, um 10.50 Uhr in der Oberen Bachstraße in Straubing.