Verdächtige Geräusche gemedldet Die Straubinger Polizei erwischt einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer

Am Montag, 7. September, gegen 21.20 Uhr, bemerkte ein Passant eine Person auf dem Dach eines leerstehenden Gebäudes in der Gottfried-Keller-Straße in Straubing und vernahm hierbei verdächtige Geräusche.