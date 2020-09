Polizei bittet um Hinweise Zehn gelagerte Siloballen auf Wiese aufgeschlitzt

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit von Samstag auf Sonntag, 5. auf 6. September, suchte ein Unbekannter eine Wiese in Hochstetten in Perasdorf an der Staatsstraße 2147 heim. Dort schnitt er die Planen von zehn Silorundballen auf und verschwand dann wieder.