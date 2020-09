Hinweise erbeten Unbekannte sprühen verbotene Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 4. September, 14 Uhr, bis Sonntag, 6. September, 18.30 Uhr, besprühten Unbekannte in der Martinsstraße in Schwarzach eine Haustüre und einen Altkleidercontainer mit Hakenkreuzen und diversen verbotenen Zahlen.