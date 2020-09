Unfall in Straubing Betrunken ausgeparkt – 8.000 Euro Schaden

Am Samstag, 5. September, gegen 16.40 Uhr, parkte ein 56-Jähriger mit seinem Pkw in der Chamer Straße in Straubing rückwärts aus und übersah dabei einen ebenfalls parkenden Pkw gegenüber.