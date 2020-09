Die Polizei ermittelt Einbrecher suchen Einfamilienhaus in Mitterharthausen heim

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Im Tatzeitraum vom Montag, 31. August, 10 Uhr, bis Samstag, 5. September, 12 Uhr hebelte in Abwesenheit der Wohnungsinhaber ein bislang unbekannter Täter die Terrassentüre eines freistehenden Einfamilienhauses in Mitterharthausen auf und gelangte so in das Objekt.