Einsatz in Straubing Unkraut mit einem Gasbrenner abgebrannt – dann musste die Feuerwehr anrücken

Foto: Filipcic

Am Freitag, 4. September, gegen 12.30 Uhr kam es bei einem Sportheim mit angeschlossener Gaststätte in der Straße „Am Peterswöhrd“ in Straubing zu einem Brandfall.