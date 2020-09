Hebelspuren Zwei Unbekannte schleichen um Privathaus – Schrei eines Kleinkindes schreckt sie auf

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Dienstag, 1. September, um 4.23 Uhr, schlichen zwei bisher unbekannte männliche Personen um ein Privathaus in Bleichhaus in Konzell. Sie wurden anscheinend durch das Schreien eines Kleinkindes aufgeschreckt beziehungsweise gestört und verschwanden wieder.