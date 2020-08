Corona-Pandemie Der Landkreis stellt Merkblätter und Formulare für Reiserückkehrer zum Download zur Verfügung

Was ist ein Risikogebiet und was ist bei der Einreise aus einem Risikogebiet zu beachten? Diese und ähnliche Fragestellungen rund um Corona bestimmen derzeit den Alltag.

Landkreis Straubing-Bogen. Dabei ändern sich aufgrund der dynamischen Entwicklungen Vorgaben und Hinweise immer wieder. Unterschiedliche Vorgehensweisen auf Bundes- und Landesebene tun ein Übriges. Den Überblick zu behalten fällt dabei nicht immer leicht. Das Gesundheitsamt Straubing-Bogen hat deshalb nun ein Merkblatt zur Einreise und ein Formular zur Einreise-Quarantäneverordnung (für all jene, die davon betroffen sind) erstellt und auf der Webseite zum Download veröffentlicht. Unter www.landkreis-straubing-bogen.de sind diese unter dem Punkt Informationen des Gesundheitsamtes abrufbar und stehen zum Download bereit.

Wer aus einem Risikogebiet einreist – Infos zu Risikogebieten gibt es auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de –, muss sich nach der Einreise beim Gesundheitsamt Straubing-Bogen melden. Dazu verwendet er das entsprechend bereit gestellte Formular. Wer sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, ein negatives Testergebnis (in deutscher oder englischer Sprache) basierend auf einer molekularbiologischen Testung vorzulegen. Der Test darf höchstens 48 Stunden vor Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden sein. Ist dies nicht der Fall, hat man sich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Es ist allerdings auch möglich, sich bei bzw. nach der Einreise in Deutschland testen zu lassen. Bis zum Vorliegen eines eventuell negativen Testergebnisses gilt allerdings auch hier für Einreisende aus Risikogebieten die Quarantäne Für weitere Fragen steht auch die Mail-Adresse ga-einreise@landkreis-straubing-bogen.de zur Verfügung.

Die Thematik ist vor allem auch deshalb wichtig, da alle 14 neuen positiven Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen im Bereich des Gesundheitsamtes Straubing-Bogen (kreisfreie Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen, Stand: 20. August, 10 Uhr) in Zusammenhang mit Rückkehrern aus dem Ausland stehen – besonders betroffen sind Reiserückkehrer aus den Balkanstaaten.