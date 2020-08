Polizei bittet um Hinweise Unbekannter wirft Steine auf Balkon und beschädigt Blumentopf

Am Donnerstag, 13. August, gegen 7 Uhr, warf ein Unbekannter in der Görresstraße in Straubing zwei Steine auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurde ein Blumentopf beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.