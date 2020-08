Am Donnerstag Polizeipräsidium Niederbayern zieht ein erstes positives Fazit zu den Kontrollen der Maskenpflicht im ÖPNV

Am Donnerstag, 13. August, findet im Zeitraum von 7 bis 22 Uhr eine bayernweite Schwerpunktaktion mit Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV statt.

Niederbayern. Auch das Polizeipräsidium Niederbayern beteiligt sich an den Kontrolle, um die Fahrgäste noch einmal auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen und zu sensibilisieren. Bei den bislang rund 220 Kontrollen, die zwischen 7 und 11.30 Uhr niederbayernweit durchgeführt worden sind, mussten lediglich 13 Verstöße geahndet werden.

Im Bereich Passau wurden seit 7 Uhr insbesondere Kontrollen am Knotenpunkt des ÖPNV, am ZOB, Hauptbahnhof und Neue Messe durchgeführt. Erfreulich dabei, der überwiegende Teil der Fahrgäste hält sich an die derzeit geltenden Bestimmungen zur Maskenpflicht. Gespräche sowohl mit den Fahrgästen als auch mit den Busfahrern bestätigten dies. Den wenigen Ausnahmen wurde durch die eingesetzten Beamten nochmals die Dringlichkeit der Einhaltung infektionsschutzrechtlicher Vorgaben im öffentlichen Raum zur Vermeidung weiterer Neuinfektionen erklärt.

Die Kontrollen, die im Bereich Landshut mit Unterstützung der OED Landshut und der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar durchgeführt wurden, verliefen ausnahmslos positiv. In allen kontrollierten Bussen des ÖPNV wurde die Maskenpflicht zu 100 Prozent eingehalten. Lediglich an den Bushaltestellen in der Landshuter Innenstadt wurden drei auf einen Bus wartende Fahrgäste auf das Tragen einer Maske hingewiesen.

Ähnlich positiv auch das Kontrollergebnis im Bereich Straubing, auch hier eine fast 100-prozentige Umsetzung der Maskenpflicht.

Die niederbayerische Polizei wird auch nach der Kontrollaktion verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV achten. Wir möchten in diesem Zusammenhang weiterhin an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger appellieren und die notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen einzuhalten.