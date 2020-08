Trunkenheit im Verkehr Betrunkener 57-Jähriger muss sein Mofa stehen lassen

Am Dienstag, 11. August, gegen 18.30 Uhr, kontrollierten Beamte des OED Straubing in Niederkinsach in Stallwang einen 57-Jährigen, der mit seinem Mofa unterwegs war.