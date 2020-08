Am Weiher Exhibitionistische Handlung in Parkstetten – Polizei Straubing bittet um Zeugenhinweise

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 5. August, gegen 19.30 Uhr, bemerkte eine 28-Jährige an einem Weiher in Parkstetten einen unbekannten Mann, der sie anblickte und währenddessen hinter einem Busch sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die männliche Begleitung der 28-Jährigen sprach den Mann an, der daraufhin die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Parkplatz verließ.