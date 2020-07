Unfallflucht Pkw-Fahrer muss Kratzer an den Türen der Beifahrerseite feststellen – vom Verursacher keine Spur

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 29. Juli, meldete ein Bogener eine Verkehrsunfallflucht. Der Mann hatte seinen grünen Skoda Octavia gegen 9.45 Uhr, in der Bahnhofstraße im Bereich der Hausnummern 9 und 11 abgestellt. Gegen 10.20 Uhr musste er dann Kratzer an den beiden Türen der Beifahrerseite feststellen.