Die Polizei ermittelt Unfallflucht in der Ittlinger Straße

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 29. Juli, übersah ein unbekannter Fahrzeugführer beim Einbiegen in die Ittlinger Straße in Straubing ein vorfahrtsberechtigtes Auto und entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle.