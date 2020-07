Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannte beschädigen Fensterglas an der St. Nikolaus-Kirche in Hunderdorf

Am Freitag, 24. Juli, in der Zeit von 10 bis 17 h beschädigten Unbekannte zwei Fenster an der St.-Nikolaus-Kirche in der Kirchgasse in Bogen.