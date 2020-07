Hinweise erbeten Unbekannte brechen in Praxis in Straubing ein

Im Zeitraum von Freitag, 24. Juli, 13 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli, 11.50 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte in eine Praxis in der Dr.-Otto-Höchtl-Straße in Straubing eingebrochen.