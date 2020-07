Zeugen gesucht Unbekannte besprühen Auto und Kirchstraße mit Lack

Foto: Ints Vikmanis/123rf.com

Im Zeitraum von Samstag, 18. Juli, 20 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli, 9 Uhr, wurden in Straubing durch einen oder mehrere Unbekannte ein geparktes Auto in der Finkenstraße und die Straße beziehungsweise das Pflaster bei der Kirche in der Kirchstraße mit grauem Lack besprüht.