Hinweise erbeten Dieb nimmt unversperrtes Fahrrad vom Straubinger Stadtstrand mit

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 17. Juli, gegen 20.30 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte ein in der Uferstraße in Straubing auf Höhe des Stadtstrandes abgestelltes Fahrrad entwendet.