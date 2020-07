Anzeige erstellt Angestellter eines Lokals trägt keinen Mundschutz

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. Juli, gegen 0.15 Uhr, wurde ein Lokal in der Rosengasse in Straubing einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass ein Angestellter keinen erforderlichen Mundschutz trug.