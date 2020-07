Sachbeschädigung Unbekannter verursacht Sachschaden an der Stoßstange eines BMW und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Freitagvormittag, 10. Juli, beschädigte ein unbekannter Täter einen grünen BMW 330 XI, der vor dem Anwesen Pfelling 28 in Bogen geparkt war, an der hinteren Stoßstange.