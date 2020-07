Ohne Führerschein Alkoholisierter 18-Jähriger prallt mit einem Auto gegen eine Friedhofsmauer in Straubing

Am Samstag, 11. Juli, gegen 6 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Straubinger mit einem Fiat die Dürnitzlstraße in Richtung Finkenstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Außenwand des Friedhofs St. Michael.

Straubing. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst noch circa 50 Meter fort, kam dann nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Gartenzaun und kam schließlich zum Stehen. Bei Eintreffen der Streife rannte der 18-Jährige davon, konnte aber schließlich von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Grund für seine Flucht war schnell klar: Der junge Mann besaß keinen Führerschein und gab an, die Schlüssel des Pkws unberechtigt von einem Familienangehörigen genommen zu haben. Außerdem war er deutlich alkoholisiert, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen mehrere Delikte. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro, an der Friedhofsmauer und am Gartenzaun in Höhe von insgesamt circa 4.000 Euro.