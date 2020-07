Am Dienstag, 7. Juli, wurde ein Kradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße SR7 verletzt.

Oberschneiding. Gegen 13.45 Uhr stand ein 20-jähriger Autofahrer aufgrund stockenden Verkehrs auf der Kreisstraße SR7. Der Autofahrer fuhr ein Stück rückwärts, um einen abbiegenden Lastwagen beim Ausscheren Platz zu schaffen und stieß hierbei gegen das hinter ihm stehende Krad.

Der 54-jährige Kradfahrer wurde hierbei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.