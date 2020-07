Streit wegen fehlender Gesichtsmasken Junge Männer prügeln Wirt ins Krankenhaus

Foto: 123rf.com

Da zwei bislang unbekannte Gäste am Samstag in den frühen Morgenstunden beim Betreten einer Bar in der Straubinger Innenstadt keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, wurden sie vom Wirt angesprochen. Dieser forderte die Beiden auf, einen Schutz zu tragen woraufhin es zum Streit kam.