Bei einem Unfall am Donnerstagabend wurde in Schwarzach ein 50-jähriger Motorradfahrer verletzt.

Schwarzach. Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer dauf der SR29 von Schwarzach in Fahrtrichtung Kreuzstraße. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, wodurch er auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro.