Weiterfahrt unterbunden 55-Jähriger raucht erst Joint und setzt sich dann ans Steuer

Foto: Sergey Tryapitsyn/123rf.com

Am Mittwoch, 24. Juni, gegen 12.30 Uhr, wurde ein Autofahrer in der Schlesischen Straße in Straubing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund wahrgenommenen Marihuanageruchs gab der 55-jährige Fahrer an, kurz davor einen Joint geraucht zu haben.