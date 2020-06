10.000 Euro Schaden 91-Jähriger fährt gegen geparktes Auto und Gartenzaun – Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 24. Juni, gegen 15.15 Uhr, fuhr ein 91-jähriger Autofahrer die Donaustraße in Irlbach entlang. Der Fahrer wollte an einem ordnungsgemäß geparkten Auto vorbeifahren und verriss hierbei das Lenkrad, sodass der 91-jährige Mann gegen das geparkte Auto fuhr und anschließend in einen Gartenzaun.