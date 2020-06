Ermittlungen Fahrradanhänger geklaut – die Polizei in Straubing bittet um Zeugenhinweise

In der Zeit von 20. bis 21. Juni wurde ein abgestellter Fahrradanhänger gestohlen.

Straubing. Im Zeitraum von 20. Juni, 21 Uhr, bis 21. Juni, 8 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte ein roter Fahrradanhänger der Marke „Trixie“ in der Gabelsberger Straße in Straubing entwendet. Dieser wurde unversperrt vor dem dortigen Mehrfamilienhaus abgestellt. Der gestohlene Fahrradanhänger hat einen Wert in Höhe von circa 135 Euro.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im oben genannten Tatzeitraum im Bereich Gabelsberger Straße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.