Die Polizei sucht Zeugen Handtasche aus einem geparkten Auto geklaut

Am Mittwoch, 17. Juni, entwendeten zwei unbekannte Täter in Straubing eine Handtasche aus einem geparkten Fahrzeug.

Straubing. Zwischen 10.30 und 10.40 Uhr drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in ein versperrtes Auto in der Friedhofstraße ein. Aus dem Jaguar wurde eine Handtasche samt Handy und Geldbeutel entwendet. Ein Zeuge konnte einen mintfarbigen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen von der Tatörtlichkeit wegfahren sehen. Das Auto war mit zwei männlichen Personen im Alter von circa 35 Jahren besetzt. Nähere Angaben liegen nicht vor. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die entwendeten Gegenstände weisen einen Wert von circa 1.000 Euro auf.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im oben genannten Tatzeitraum im Bereich Friedhofstraße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Wem ist ein mintfarbiges Auto mit zwei Männern aufgefallen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.