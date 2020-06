Polizei ermittelt Schwarzfischer in der Bogenau ertappt

Foto: 123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 14. Juni, meldete ein Berufsfischer einen „Schwarz-Angler“ in der Bogenau in Bogen. In dem verpachteten Fischwasser wurde ein 37-Jähriger aus Nürnberg kontrolliert.