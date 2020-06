Zeugen gesucht Unbekannter geht Türe eines Geschäfts an und scheitert

In der Zeit von Freitag, 12. Juni, 18.30 Uhr, bis Samstag, 13. Juni, 10.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Entfernen eines Türgriffes sowie einer Metallabdeckung in das Innere eines Geschäftes am Pfarrplatz in Straubing zu gelangen.