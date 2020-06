Geldbörse ist weg Trio schlägt und tritt zu

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 12. Juni, gegen 23.40 Uhr, wurden eine 22-jährige Frau sowie ein 19-jähriger Mann in der Rosengasse in Straubing aus bislang unbekannten Gründen von drei Personen niedergeschlagen.