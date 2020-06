Unfall 19-jährige Pkw-Fahrerin stößt beim Überholen gegen Mofa – Mofa-Fahrerin verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 11. Juni, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Mofa in Breitenhausen in Mariaposching die Bayerwaldstraße in Richtung Dürnhaid. Sie wollte dann nach links zu einem Anwesen abbiegen.