Einbruch Unbekannter hebelt Fenster auf und steigt in Zimmerei ein

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 8. auf 9. Juni, hebelte ein Unbekannter ein Bürofenster einer Zimmerei in der Kreuzstraße in Schwarzach auf und stieg ein. Dort entwendete der Unbekannte einen Goldring, eine Goldkette und Bargeld.