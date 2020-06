Beide leicht verletzt 47-jähriger Radfahrer touchiert elfjährige Radfahrerin

Am Montag, 8. Juni, gegen 15.35 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Radfahrer und eine elfjährige Radfahrerin die Ostpreußische Straße in Straubing. Aufgrund von Unachtsamkeit machte der 47-Jährige einen Schlenker nach links und touchierte hierbei die Elfjährige.

Straubing. Beide Fahrradfahrer kamen hierbei zu Sturz und wurden leicht verletzt. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.