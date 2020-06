Erwischt 20-jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem Pkw

Am Montag, 8. Juni, wurden in der Bahnhofstraße in Bogen nachmittags mehrere Personen einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass ein 20-jähriger Bogner zuvor einen Pkw unter Drogeneinfluss gefahren hatte.