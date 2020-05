Hinweise erbeten Fensterverglasung einer Haustüre eingeschlagen

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 27. Mai, gegen 9 Uhr, wurde eine beschädigte Haustür eines unbewohnten Wohnhauses in der Schlesischen Straße in Straubing festgestellt. Die Fensterverglasung der Haustür wurde durch einen oder mehrere Unbekannte eingeschlagen.