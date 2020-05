Eilmeldung Landwirtschaftliche Halle in Mitterfels brennt

Das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing meldet am Donnerstagabend, 28. Mai, einen Brand im Landkreis Straubing-Bogen.

Mitterfels. Nach ersten Angaben brennt in Mitterfels in der Bayerwaldstraße eine landwirtschaftliche Halle. Personen oder Tiere sind laut Mitteilung der Polizei nicht in Gefahr.

Weitere Infos liegen uns noch nicht vor, wir berichten nach!