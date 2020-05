Hinweise erbeten Unbekannter besprüht Türe mit schwarzer Farbe

Foto: Ints Vikmanis/123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 26. auf 27. Mai, wurde in der Rachelstraße in Bogen die Eingangstüre eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit schwarzer Farbe besprüht.