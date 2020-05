Unfall bei Kößnach Autofahrer prallt unter Alkoholeinfluss gegen eine Verkehrsinsel

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 14.10 Uhr , Uhr ein 68-jähriger Mann mit seinem VW Jetta von der Westtangente in Richtung Kößnach ab. Am Ende der Abfahrt fuhr der Autofahrer gegen die dortige Verkehrsinsel und fuhr ein Verkehrszeichen um.