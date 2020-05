Hinweise erbeten Unbekannter klaut ein mit Zahlenschloss versperrtes Fahrrad

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 8. Mai, im Tatzeitraum zwischen 10 bis 14 Uhr, hatten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein in der Rosengasse in Straubing abgestelltes Fahrrad entwendet. Das schwarze Fahrrad der Marke Triumph war mit einem Zahlenschloss versperrt und hat einen Wert von circa 300 Euro.